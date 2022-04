Veel geïnteresseerden op jobdag van de Aalsterse politie: “Excelleren in politiezorg”

AalstDe politie van Aalst hield afgelopen weekend haar eerste infosessie over jobs bij de politie. De infosessie richtte zich tot burgers die geïntrigeerd zijn door een job bij politie, maar nog niet helemaal overtuigd zijn of nog vragen hebben. In totaal volgden zo’n 60 geïnteresseerden de infosessie tijdens 3 sessies in het politiehuis in de Beekveldstraat. Er was aandacht voor zowel jobs in uniform als voor wie aan de slag wil als burgerpersoneel.

Sinds half september vorig jaar geldt er een nieuwe rekruteringsprocedure bij de politie. De toelatingsproeven worden nog steeds federaal georganiseerd, maar de aanwervingen gebeuren nu op lokaal niveau. Daardoor moeten lokale zones zich meer dan ooit in de markt zetten als aantrekkelijke werkgever, want nu staan ze voor het eerst in concurrentie met andere politiezones.

Volledig scherm Infosessie bij politie Aalst. © Politie Aalst

Om geïnteresseerden te laten kennismaken met een job bij de politie en hen warm te maken om te werken in Aalst, organiseerde Politie Aalst afgelopen zaterdag 3 infomomenten. Tijdens de infosessie kregen de deelnemers eerst een algemene uitleg over selectievoorwaarden, proeven, commissies, voorbereiding, opleidingstraject en zoveel meer. Er werd ook uitleg gegeven over Politie Aalst en haar troeven.

Rondleiding

Daarna kregen de deelnemers een rondleiding door het commissariaat. Ze kregen onder andere het bureau van de lokale recherche, de interventiedienst, de wijkdienst, het cellencomplex, de meldkamer, het onthaal, de verkeersdienst en de schietstand te zien. De rondleiding werd afgesloten op de parking waar enkele specialiteiten stonden uitgestald om te laten zien wat Politie Aalst zoal in huis heeft. Ze kregen het bijzondere bijstandsteam ORCO, de hondenbrigade en de patrouilles per fiets te zien en konden de politievoertuigen van dichtbij bewonderen.

Korpschef Jürgen Dhaene benadrukt het belang van de positionering van Politie Aalst als aantrekkelijke werkgever: “Mensen vergeten weleens dat de politie niet alleen handhaver is, maar ook werkgever. We zijn er niet alleen om erop toe te zien dat mensen de regels respecteren. We dragen ook zorg voor onze mensen en ondersteunen hen tijdens hun carrière bij Politie Aalst.”

Als de deelnemers op het einde van de infosessie nog vragen hadden, konden ze terecht bij de contactpunten rekrutering. Dit zijn medewerkers van Politie Aalst die zich een heel jaar door engageren voor de rekrutering van de politiezone. Ze geven geïnteresseerden uitleg, beantwoorden vragen over de job en verschillende functies en helpen ook kandidaten bij de voorbereiding van hun selectieproeven. Dit team bestaat zowel uit operationele medewerkers als personeelsleden met een burgerprofiel.

60 plaatsen

Dat heel wat geïnteresseerden op een infosessie zaten te wachten, werd al snel duidelijk. Na minder dan 2 weken waren alle 60 plaatsen volzet. Ook burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was aanwezig en blikt tevreden terug op de dag: “Politie Aalst is op zoek naar talentvolle medewerkers. Het garanderen van de veiligheid in Aalst vergt een voldoende politie-inzet op het terrein. Vandaar dat Politie Aalst proactief op zoek gaat naar nieuwe medewerkers die willen excelleren in politiezorg en dit in een aangename werkomgeving. Daar gaan we samen voor”, zegt hij.

Wie deze sessie niet kon bijwonen, krijgt in de toekomst zeker nog een kans. Politie Aalst zal nog infosessies organiseren. De volgende zal doorgaan in mei of juni, maar de exacte datum is nog niet gekend. Die zal gecommuniceerd worden via de website en Facebookpagina van Politie Aalst.

Wie nog vragen heeft over een job bij de politie of een afspraak wil met één van de contactpunten rekrutering, kan één van onze medewerkers contacteren via Jobpol ‘Ontmoet een collega’ of via de website van Politie Aalst (https://www.politie.be/5440/over-ons/werken-bij-de-politie).

