Veegwagen verliest olie op Grote Markt

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Egor Bogachev staat met Lindemans Aalst voor dubbele confronta­tie met Menen: “We hebben vertrouwen”

Na nederlagen tegen Maaseik en Roeselare staat Lindemans Aalst in de Champions Final 4 voor een dubbele ontmoeting met Menen. Woensdag is de grensploeg te gast in Schotte, amper twee dagen later trekken de Ajuinen naar de hel van Menen.

12 april