Vechtpartij tussen meerdere personen eindigt in steekpartij, slachtoffer gewond in aangezicht

AalstIn de Korte Zoutstraat in Aalst is afgelopen nacht een vechtpartij uit de hand gelopen. Het slachtoffer kreeg er enkele messteken in het gezicht maar is niet in levensgevaar, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het is al het zoveelste incident met een steekpartij tot gevolg in Aalst.