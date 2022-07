Vandaal beschadigt meer dan 20 wagens in eigen straat, buurtbewoner betrapt hem op heterdaad

Gijzegem Rood, roder, roodst. ‘Gevaar­lijk­ste straat’ krijgt oogverblin­dend verkeers­pla­teau en gele fietsstro­ken: “Voer hier liever eenrich­tings­ver­keer voor vrachtwa­gens in”

De stad Aalst liet gele fietssuggestiestroken aanleggen in de Vereeckenstraat in Gijzegem en het kruispunt van de Meirbeekstraat en Raymond Monteynestraat is nu knalrood geschilderd. Al die kleuren moeten de verkeersveiligheid in die straten verbeteren.

6 juli