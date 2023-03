Vandaag meert de JEZ!-boot aan in Aalst: “Een mooie cheque voor vzw Shelter”

Basketbal BNXT League Dorian Marchant met Okapi vlot voorbij Den Helder: “Joshua Price kon niet afgestopt worden”

Okapi Aalst heeft nauwelijks moeite ondervonden om Den Helder Suns opzij te zetten. Na veertig minuten stond er een 105-81-score op het bord, maar in feite was de match bij de rust al gespeeld (57-34). Okapi blijft na drie speeldagen ongeslagen in de Elite Silver. Woensdag staat er een lastige verplaatsing naar Rotterdam op het programma.