Vanaf 2 december weer schaatsen op de Grote Markt: “We zetten volop in op beleving”

LOTTO volley LEAGUE Egor Bogachev en Lindemans Aalst verliezen puntje bij rode lantaarn: “Achel speelde echt wel een sterke wedstrijd”

De setstanden zijn veelzeggend: Lindemans Aalst had alle moeite van de wereld om de zege te pakken op bezoek bij rode lantaarn Achel. Het was Egor Bogachev die bij een 13-13-stand in de tiebreak met twee rake aces zijn team over de streep trok (25-23, 23-25, 25-18, 23-25 en 13-15).

21 november