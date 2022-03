Vanaf 1 april betaalt eigenaar loslopend dier de kost van het vangen: “Zorg ervoor dat je hangbuikvarken niet alleen gaat wandelen”

Indien je als inwoner een dier in nood of een loslopend dier opmerkt, kun je dit melden bij de politie op het nummer 053/73.27.27. Een loslopend dier dat zich op Aalsters grondgebied bevindt en dringende medische hulp nodig heeft of een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, wordt dan door de stad gevangen en eventueel verzorgd. De stad Aalst werkt hiervoor samen met een erkende dierenarts die dag en nacht beschikbaar is.