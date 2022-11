Van Vege•ta•ble tot Fistro: in deze 7 zaken in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen probeer jij de lekkerste vegan maaltijden uit

Aalst/Wetteren Beloftevol­le Belgische lifestyle­fo­to­gra­fe Zoë (25) opent studio in Aalst

Zoë Kennof (25), een beloftevolle Belgische lifestylefotografe, opent deze week haar studio aan Hertshage in Aalst. Die nestelde Zoë in een omgebouwd industrieel pand in het centrum van Aalst. Veel elementen uit de oude fabriek bleven bewaard, maar de locatie onderging ook enkele vernieuwingen. Het resultaat is een open ruimte, badend in daglicht, met witte bakstenen muren en een mix van hedendaagse en vintage deco en objecten.

16 november