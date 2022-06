Van sprookjesbos tot rolschaatswedstrijd: vijf weekendtips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Aalst Geen Parkies op maandag meer, maar Parkfees­ten: “In augustus een gratis concert van Camille”

In augustus kan je in Aalst naar een gratis concert van Camille in het stadspark van Aalst. De parkconcerten zijn in een nieuw kleedje gestoken. De vaste afspraak op maandagavond in het stadspark verdwijnt. In de zomermaanden juli en augustus zijn er vier concerten, telkens op een donderdagavond.

