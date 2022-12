Van schaatsen op écht ijs tot knuffelturnen met je oogappel: onze 5 tips voor het weekend in Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Aalst Vier toekomstscenario’s voor 80 meter hoge Sint-Jozefskerk: “En elk scenario zal de stad miljoenen kosten”

“Het is niet zeker dat het dak volgende zomer overleeft en hopelijk staan de stellingen er voor de eerste voorjaarsstorm”, zo zei het stadsbestuur donderdagavond op een speciaal bij elkaar geroepen gemeenteraadscommissie in Aalst. Daar werd de toekomst van de instabiele Sint-Jozefskerk besproken. Er liggen vier toekomstscenario’s op tafel en alle vier kosten ze de stad miljoenen euro’s. “Veel tijd om te praten en na te denken is er niet”, aldus schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

