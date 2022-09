Van paters- en nonnenloop tot festival voor kids: onze tips voor dit weekend in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Aalst/Denderleeuw/Ninove Geen recht­streek­se treinver­bin­ding Aalst-Ninove: “De Dender­streek verdient beter”

Sinds het nieuwe vervoersplan van de NMBS in december, is er een knip in de treinverbinding tussen Aalst en Ninove. Pendelaars moeten overstappen in Denderleeuw.

29 augustus