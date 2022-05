Van ‘Koop de Zomer’ in Aalst tot circus Pipo in Oudenaarde: onze vijf weekendtips voor de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Haaltert Brandweer haalt tientallen dode vissen uit vijver van gemeente

In het Warandepark in Haaltert heeft de brandweer zondagavond tientallen dode vissen uit het water verwijderd. De brandweer kreeg een melding van de dode dieren in de vijver. Vermoedelijk zijn de vissen overleden door het warme weer en een tekort aan zuurstof in het water.

23 mei