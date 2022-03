Van huisgemaakte bokkenpootjes in Ninove tot heerlijk chocoladegebak in Zottegem: In deze 7 creatieve bakkers in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je de lekkerste kunstwerkjes

Aalst Beklaagde probeert aanrijding in iemand anders zijn schoenen te schuiven, maar rechter trapt niet in val

Patrick D.P. is door de rechtbank in Aalst veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro nadat hij een aanrijding in iemand anders zijn schoenen probeerde te schuiven. De man beweerde dat iemand tegen zijn voertuig was gereden, maar waarschijnlijk heeft de beklaagde zelf de schade aan de wagen veroorzaakt.

14 maart