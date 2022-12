Van HUIS 19 tot Pretty Things: hier koop je dit jaar lokale kerstcadeaus in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Aalst Dader die cafébaas Stefaan neerstak riskeert zeven jaar cel: "Dat zoiets zomaar op straat kan gebeuren, dat zijn we nog altijd niet te boven”

De man die eind augustus midden op straat in Aalst cafébaas Stefaan Lacroix, uitbater van Den Heiligen Gheest, neerstak, riskeert zeven jaar cel. Dinsdag moest hij zich voor de Dendermondse rechter verantwoorden. Hij las een brief met excuses voor. Maar zijn slachtoffers waren maar matig onder de indruk. “Op straat liggen met je darmen uit je buik, in de handen van je vriendin... ge moet het maar meemaken.”

13 december