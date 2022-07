Van het Stadspark tot het Muziekbos: op deze 7 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Essene Huis in Ternatse­straat moet plaatsma­ken voor trage weg

De gemeente Affligem wil overgaan tot de aankoop van een woning in het centrum van Essene. Bedoeling is om via het terrein de Wijk Pelink en Ternatsestraat met elkaar te verbinden. De kostprijs van het pand wordt niet meegedeeld.

21 juli