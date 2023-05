Van eerste ‘Smaakmarkt’ tot ‘Nacht van Huisekoutermolen’: onze weekendtips voor Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Vrachtwa­gen zakt door wegdek na grondver­schui­ving

In de Bolleweg in Aalst is dinsdag een geparkeerde vrachtwagen met zijn voorwielen door het wegdek gezakt, vermoedelijk na een grondverschuiving onder het asfalt. De as van de vrachtwagen brak hierdoor af en het voertuig was niet meer rijvaardig. De plaats van de wegverzakking werd afgesloten.