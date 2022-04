Van een workshop striptekenen tot lasershooten: 7 leuke activiteiten voor jou en je kinderen tijdens de paasvakantie in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen

Aalst 200 gelovigen bidden in Sint-Martinus­kerk voor vrede in Oekraïne: “Met indrukwek­ken­de getuigenis van priester uit Lviv”

Woensdagavond kwamen een 200 mensen samen in de Sint-Martinuskerk in Aalst, om samen te bidden en te bezinnen in een gebedswake voor vrede, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

31 maart