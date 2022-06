Van een escaperoom tot een ontbijt: Met deze 7 tips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen zet jij je papa in de bloemetjes

Aalst ‘Kampink Canterbury’: witte sokken, valse tattoo’s en Wi­bra-t-shirts veroveren de Houtmarkt

Het was een heel klein beetje zomercarnaval op de Houtmarkt in Aalst. De eerste editie van ‘Kampink Canterbury van carnavalsgroep Eftepië smaakte alvast naar meer. Het ging er even fout aan toe als op Kamping Kitsch, maar dan op zijn Oilsjters. De witte sokken, valse tattoo’s en Wibra-t-shirts waren niet te tellen. “Misschien is dit de eerste van vele”, zeggen de carnavalisten.

