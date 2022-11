Van de Intro Fashion Store tot Les Sacs de Loulou: bij deze 6 zaken krijg je straffe kortingen in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Erembodegem Rookontwik­ke­ling in apparte­ment nadat bewoner in slaap valt terwijl frietketel aanstond

In de Gaston De Schepperstraat in Erembodegem is zondagnacht een brandje uitgebroken in een appartement. Een bewoner was er in slaap gevallen terwijl zijn frietketel nog aanstond.

21 november