Van concert en expo in de Klijpekerk in Ronse tot twee dagen kermis in Oudenaarde: wat te doen in het verlengd weekend van 11 november in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek

Aalst Lunchbar ‘De Goeie Gasten’ opent in Cimorné: “Mensen met een beperking worden mensen met mogelijkhe­den”

Niets is onmogelijk voor zij die erin geloven en bij lunchbar De Goeie Gasten in de Cimorné in Aalst geloven ze erin. 21 mensen met een beperking werken er vanaf 22 november in de keuken en de zaal en serveren er je de lekkerste lunch. Volgens Levensvreugde Verblijven is dit een belangrijke stap naar zelfontplooiing van een groep mensen wiens talenten vaak niet zichtbaar zijn of onderschat worden.

8 november