Van bloemschikken tot koken met paddenstoelen: met deze 7 workshops in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen kom jij de herfstdagen door

Erembodegem Ontex neemt enorme zonnepane­len­in­stal­la­tie in gebruik in Italië

Ontex - een bedrijf met hoofdzetel in Erembodegem - heeft een grote zonne-installatie in gebruik genomen op de site van zijn fabriek bij de stad Ortona in Italië. De nieuwe zonne-installatie zal meer dan 10 GWh elektriciteit per jaar produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 3.400 huishoudens.

10:32