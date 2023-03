Valerie (32) en Kenny (34) openen met ‘Romy’ de coolste focaccia-bar van het land: “Starten in Aalst, daarna willen we andere steden ‘veroveren’”

GEZOCHT. Politie zoekt vier verdachten na ho­me-invasion bij hoogbe­jaard koppel: “Dit had heel slecht kunnen aflopen”

In de nacht van 25 op 26 oktober wordt Zottegem opgeschrikt door een erg brutale home-invasion: Laurent (94) en zijn vrouw Martina (92) worden thuis overvallen en gekneveld terwijl ze liggen te slapen. Hoewel de kranten er de volgende dag vol van staan, is er niet meteen een spoor naar de daders. Dat is er nu wél: de politie verspreidt bewakingsbeelden in de hoop dat u kan helpen.