Valckenier in zee met D’Ieteren en Ginion Groep: “MyMove wordt een digitaal alles-in-één platform voor het verhuren en delen van voertuigen”

Valckenier staat als aandeelhouder mee aan de wieg van de verdere ontwikkeling en internationale uitbreiding van het platform en zal de app integreren binnen haar eigen diensten onder de naam ‘Valckenier GO’. Valckenier, opgericht in 1967, groeide afgelopen jaren uit tot een veelzijdige en toonaangevende regionale mobiliteitsspeler in België. Met meer dan 50 jaar ervaring in de mobiliteitssector bouwde het familiebedrijf geleidelijk aan een brede waaier van innovatieve en op maat gemaakte mobiliteitsoplossingen uit, zoals onder meer het delen en verhuren van voertuigen en het vlootbeheer voor bedrijven.

MyMove

Zich bewust zijnde van de immer veranderende mobiliteitsbehoeften wil Valckenier de verschuiving van autobezit naar autogebruik in de toekomst nog sterker ondersteunen. Daarom investeert het familiebedrijf samen met collega-mobiliteitsaanbieders D’ieteren en Ginion Groep en met ondersteuning van Finance&invest.brussels in MyMove, een digitaal alles-in-één platform voor het verhuren en delen van voertuigen.

Volledig scherm Guy Valckenier © Swirko

“Als medeaandeelhouder van MyMove en ervaringsdeskundige binnen de mobiliteitswereld zal Valckenier aan de wieg staan van de verdere ontwikkeling van het platform alsook de internationale expansie naar nieuwe markten financieren. Maar Valckenier zal de app onder de naam ‘Valckenier GO’ ook inzetten ter ondersteuning van haar eigen diensten. In eerste instantie zal dat vooral de verhuurservice, Valckenier Rent, zijn: in mei gaat de mobiliteitsspeler van start met een testfase waarbij klanten een aantal wagens via het platform, en dus helemaal digitaal, zullen kunnen huren”, zegt bedrijfsleider Guy Valckenier. “Dankzij Valckenier GO zullen onze klanten vanop afstand een wagen kunnen huren. Van het scannen van de identiteitskaart tot het ontgrendelen en starten van de wagen en de betaling van de rit achteraf, alles verloopt snel en gemakkelijk via de app.”

Autodeelsysteem

Maar het platform zal op termijn ook andere mobiliteitsservices van Valckenier kunnen aanvullen. Zo is My Move volgens Valckenier de tool bij uitstek voor hun fleetklanten om hun wagenpark te beheren en wagens te delen. “Vanop één centrale plek heb je als fleetmanager zicht op alle wagens: aan wie is de wagen uitgeleend en tot wanneer, waar bevindt het voertuig zich, welke autonomie heeft het en wanneer is het tijd voor onderhoud... Je kan alles vanop het platform opvolgen en managen, zonder je zorgen te maken over het beheer van de autosleutels”, zegt Valckenier.

Het is niet de eerste keer dat Valckenier de krachten bundelt met lokale mobiliteitspartners en overheden: in 2020 lanceerde de mobiliteitsaanbieder al een regionaal autodeelsysteem in samenwerking met onder meer een vijftiental Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. “Wij geloven sterk in digitale mogelijkheden en regionale samenwerkingen als hefboom om onze bestaande mobiliteitsservices verder te versterken”, vertelt Guy Valckenier. “Door samen met ervaren investeerders die dezelfde visie delen in MyMove te investeren, kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.”