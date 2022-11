Vakbonden blokkeren ingang Colruyt in Aalst: “Deze supermarkt gaat niet open vandaag”

Uitbergen Derde verdachte aangehou­den in dodelijke steekpar­tij Uitbergen

Er is een derde verdachte opgepakt in de dodelijke steekpartij die plaatsvond in Uitbergen, dat heeft het parket laten weten. Het gaat om een 49-jarige man, maar wat zijn rol is in de hele zaak is nog niet duidelijk.

