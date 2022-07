Vakbonden bezorgd over fusie ASZ en OLV: “Het wordt een platte privatisering”

Aalst Deluxe Burger viert 10de verjaardag met pop-up in de Katte­straat: “Tot eind september, met een mooi terras voor de deur”

In 10 jaar tijd is Deluxe Burger uitgegroeid tot een vaste waarde in de Gentsestraat in Aalst. Nu opent Karel De Bruecker ook een pop-up in de Kattestraat, tot eind september. Je kan er genieten van hun lekkere burgers op het gezellige terras.

14 juli