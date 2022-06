Vaderdagactie van Vlaams Belang Aalst: “340 zakjes snoep voor rusthuisbewoners”

“Het was een kleine moeite om dit jaar de mensen in de woonzorgcentra te plezieren. Deze traditie, waarbij moeders en vaders in de bloemetjes gezet worden, in ere houden en intussen een glimlach op het gezicht van onze ouderen toveren, dat is waarvoor we het doen”, vervolgt Gouwy. “Ook het zorgend personeel willen we bedanken voor de ontvankelijkheid en om de concrete aantallen door te geven. We hopen dat we, met het gelukkig maken van de bewoners, ook hun dagen net dat tikkeltje extra konden geven. Want ook zij verdienen alle appreciatie.”