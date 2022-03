Vaccinatiecentrum Denderdal sluit op 23 maart

Aalst Wild Style Skateshop host Camping Kicks vanaf 11 maart: “Exclusieve modellen voor sneaker lovers”

Wild Style Skateshop gaat in zee met Camping Kicks. Vier jonge Aalsterse ondernemers slaan de handen in elkaar en dat is goed nieuws voor sneaker lovers. Vanaf 11 maart popt Camping Kicks op bij Wild Style Skateshop in de Sint-Jorisstraat in Aalst.

16:23