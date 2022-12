V.VAK geeft brief af aan schepen: “De toren van de Sint-Jozefskerk is iconisch, de hoogste historische toren van de stad”

“In deze brief pleiten wij voor maximaal behoud van dit beeldbepalend en beschermd monument. De brief geeft een overzicht van alle mogelijke argumenten vóór behoud en vraagt om bij het nemen van beslissingen niet over één nacht ijs te gaan”, zo stelt V.VAK. “In de jaren ‘50 werd de onvergefelijke fout begaan om het toen zwaar verwaarloosde Aalsterse begijnhof af te breken. Laten we deze fout niet nogmaals begaan.”

“Zoveel jaren is het wel en wee van de kerk en de parochie reeds verbonden met de stad en haar inwoners. Binnen de parochie ontwikkelden zich in de loop van die lange tijd talrijke initiatieven door de inzet van vele mensen. Vele Aalstenaars werden gedoopt in de kerk, vierden er hun eerste en plechtige communie, trouwden er. De kerk was ook de plek voor grote feestelijke plechtigheden. Vele Aalstenaars gingen er naar de mis, brandden er een kaarsje, woonden er een concert bij. Voor alle Aalstenaars is het silhouet van de rijzige kerk aan het Esplanadeplein een uiterst vertrouwd beeld”, zo staat in de brief. “De kerk is bovendien, artistiek gesproken, een indrukwekkend gebouw in neogotische stijl, met een imposante klokkentoren, dat ook binnenin rijkelijk gedecoreerd werd. De kerktoren van 80 meter hoog is de hoogste historische toren van de stad (de Sint-Martinuskerk bleef verstoken van een toren en het belfort heeft geen hoge toren) die van heinde en verre te zien is in het stadslandschap. Deze toren is voor Aalst iconisch.”