Utopia-zandbak is geopend: “Kinderen spelen in het zand terwijl ouders genieten van een goed boek”

Of de volwassenen zetten zich gewoon in een van de ligstoelen of hangmatten aan de rand van de zandbak, met een goed boek. De woensdagnamiddagen worden vanaf 6 juli heel de vakantie lang exclusief gereserveerd voor kinderen. Tussen 14 en 16 uur kunnen zij langskomen en deelnemen aan de activiteit van de dag. De bib voorziet monitoren, maar de aanwezigheid van een eigen volwassen begeleider is natuurlijk een must voor de allerkleinsten. Schepen Van Overmeire laat weten tevreden te zijn met het aanbod waarbij ook de filialen in de deelgemeenten aan bod komen: “Wij gaan er prat op dat jongeren dicht bij huis de kans krijgen om hun vrije tijd zinvol in te vullen”, zegt hij. De zomer wordt zowel afgetrapt als afgesloten met een spetterend zand- en strandfeest. Het volledige programma vind je op de website utopia-aalst.be