Utopia-boekenmarkt in september: “Reserveer nu al je standplaats”

“Je kan gratis deelnemen en een eigen standje opzetten, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het aantal standhouders is beperkt, snel hier inschrijven is dus de boodschap. Let wel op, het is enkel toegestaan om tweedehands boeken en documenten (bijvoorbeeld prentkaarten, affiches) te verkopen. Nieuwe materialen mogen niet verkocht worden”, zegt Utopia Aalst. “Bij inschrijving geef je aan of je je standplaats zal inrichten met eigen materiaal of gebruik zal maken van tafels voorzien door de organisatie. Stoelen en beschutting tegen de regen voorzie je, indien gewenst, zelf. Vanaf 9 uur kan je opstellen, om 10 uur opent de Boekenmarkt voor het publiek. Tot 16 uur kan je je materialen verkopen, tegen 17 uur moet alles opgeruimd zijn.”