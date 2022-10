Urban Hunt komt naar Aalst: “20 creatieve opdrachten, gelinkt aan de stad”

Kijk niet vreemd op wanneer je binnenkort mensen ziet rondsnuffelen in de binnenstad van Aalst. Ze spelen het nieuwe stadsspel Urban Hunt dat intussen in zeven Vlaamse steden gespeeld kan worden. Teams nemen het gedurende 95 minuten tegen elkaar op met als doel zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen.

Opdrachten

Tijdens de zomermaanden zochten vijf jobstudenten er samen met ons naar creatieve raadsels. “Het resultaat was 142 potentiële opdrachten die we aan de hand van 8 criteria beoordeelden en bijschaafden. Op die manier hielden we 20 top-opdrachten over”, zegt Roel. “Omdat elke opdracht gelinkt is aan de stad neemt de ontwikkeling enkele maanden in beslag.”

De twee jonge ondernemers willen de spelers een ervaring bieden die, zoals ze zelf zeggen, ‘blijft kleven’. Intussen zijn 80% van onze klanten mensen die Urban Hunt reeds in een andere stad speelden of die het spel via mond-tot-mondreclame leerden kennen. “Vooral onze grenzeloze creativiteit wordt door de spelers gewaardeerd”, zegt Klaas. “Zo komen gemanipuleerde historische foto’s, mysterieuze video’s, dronebeelden en Zuid-Afrikaanse spraakberichten aan bod in het spel”.

Made in Flanders

Het concept bedachten en ontwikkelden Roel en Klaas twee jaar terug volledig zelf. Het schrijven van de software duurde meer dan een jaar en gebeurde door Roel, die software-ontwikkelaar is. “We werken voortdurend aan het nog beter maken van Urban Hunt. Zo krijgen de spelers sinds kort automatisch een sms na afloop van het spel. Deze bevat een link die hen naar een pagina vol boeiende en ludieke statistieken over het spel brengt”, zegt hij.

Meer info via urbanhunt.be.

