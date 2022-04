Unizo Aalst blij dat Forensisch Psychiatrisch Centrum niet op Siesegem komt: “Ruimte om te ondernemen is schaars”

Aalst Podcast over circusdoch­ter José (87) uit Aalst: “Zelfs mijn vader was verbaasd over mijn tan­den-act”

José Van Lissum (op 20 april wordt ze 88 jaar) blikt in een podcast van CC De Werf terug op haar jaren in Circus Jhony. De circusdochter groeide op in het circus van haar moeder Maria Leschan en vader Jhony Van Lissum, samen met negen broertjes en zusjes. Ze haalde halsbrekende toeren uit op de rug van een paard en verbaasde iedereen met haar ‘tanden-act’.

12 april