Ultrawandelaars Lenny en Steff zamelen 3.070 euro in: “Voor de jeugdwerking van Eendracht Aalst”

“Op vraag van de trainers op de Zandberg kochten we fitnessartikelen en doelnetten, die zullen dienen voor alle jeugdspelers van Eendracht Aalst. Dat kochten we onder andere bij Trendsport. Kwaliteitsvol en lokaal, wij komen onze beloftes na”, zeggen de twee. “Zeker in deze woelige tijden is het belangrijk om als kleine club verankerd te zijn in de lokale gemeenschap. Daarom kiezen wij elk jaar opnieuw om onze jeugdwerking te steunen. We kunnen de topmedewerkers en vrijwilligers daar immers niet genoeg bedanken. Zij zijn de club.”

Voor Lenny stopt het wandelen nooit. “Binnenkort zal hij zich wagen aan een ‘Bello Gallico’, een tocht van 160 kilometer in één ruk. In maart start voor Lenny de Pacific Crest Trail. Een wandeling van Mexico naar Canada. Dwars door de Verenigde Staten. De timing is jammer, want onze ploeg doet het sportief ongelofelijk goed. Wie weet waar we eind maart staan”, zegt Steff. “Bouwend op het sportief succes is er ook voor de eerste keer in twintig jaar een opening van het stadsbestuur om het stadion te verbouwen. Wij snappen niet dat ondernemers uit Aalst deze kans niet grijpen. We zijn een ploeg dat in slechte tijden meer kijkers op sociale media haalt dan de kampioenenviering van Club Brugge. Hier is potentieel, maar niemand die er iets mee doet. De belofte van voorzitter Patrick Le Juste, het moet allemaal nog blijken.”