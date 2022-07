Ultrawandelaars Lenny en Steff begonnen aan tocht van Lausanne naar Rome: “Eerste etappe met 500 hoogtemeters”

Lenny Bassleer (28) en Steff Van Boven (26) zijn beiden lid van supportersclub Onion Boys. “Het is de Via Francigena, een oude pelgrimsroute, die we zullen volgen. Lenny heeft de eerste 1.000 kilometer van Calais naar Lausanne al afgelegd ten voordele van de Aalsterse daklozenvereniging Shelter vzw. De afstanden die we dagelijks afleggen zullen dertig à veertig kilometer bedragen. Langs de bergen, maar het zal vooral de hitte zijn die ons parten zal spelen. We nemen extra lampen mee om ‘s nachts te wandelen. Ergens half augustus willen we aankomen aan het Olympisch Stadion van Rome, waar Den Iendracht in 1995 tegen AS Roma in de Uefa Cup speelde”, zeiden ze voor de start van hun avontuur.