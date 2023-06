Uitbaters gezocht voor hotel en feestzaal Royal Astrid: “Liefst een duo”

De Lijn denkt aan nieuwe stelplaats achter carnavals­hal­len van Aalst: “Voor snellere elektrifi­ca­tie van de busvloot”

De Lijn is in gesprek met de stad Aalst om de haalbaarheid van een stelplaats ter hoogte van het terrein ‘Bleekveld’ ten gronde te bekijken. De komst van die stelplaats is een belangrijke stap naar het laten rondrijden van elektrische bussen in Aalst. “De elektrificatie van de busvloot is belangrijke stap richting het behalen van de klimaatdoelstellingen”, klinkt het.