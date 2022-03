Uitbater nachtwinkel krijgt rake klappen nadat twee personen hem gewelddadig overvallen

AalstTwee gewapende overvallers hebben dinsdagavond een overval gepleegd op de nachtwinkel aan het Vredeplein in Aalst. De zaak recht over de brandweerkazerne werd kort na middernacht overvallen, de uitbater werd bedreigd, maar uiteindelijk is de buit die ze meehebben bijzonder klein.

De feiten speelden zich af in de nacht van dinsdag op woensdag. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen met een donkere kap op de zaak binnenstappen en rechtstreeks naar de kassa gaan. Een van hen heeft een mes in zijn handen, de andere een houten stok en slaat daarmee enkele keren op de toog.

De uitbater wordt bedreigd maar die probeert zich te verdedigen door de stok af te weren. De man komt langs de achterkant van de kassa en praat met de uitbater waarin hij hem blijft bedreigen. Enkele seconden later gaat de deur open en komen twee familieleden van de man binnen. De overvallers geven enkele rake klappen aan de man achter de kassa en vluchten snel weg. Een van hen pakt in de vlucht nog wat geld uit de kassa, maar groot is het bedrag niet.

De politie kwam na de overval meteen ter plaatse, maar de daders konden helaas ontkomen. Zij zijn een onderzoek gestart samen met het parket. De politie bevestigt de overval, maar kan op dit moment niet meer informatie kwijt over de feiten.

In september vorig jaar werd er op het Vredeplein ook een overval gepleegd in de zaak van Timmy De Wolf. Hij heeft een horecazaak in de Gentsestraat. “Mijn zoon kreeg toen rake klappen en liep een dubbele kaakbreuk op aan de feiten. Mijn vrouw was in shock en ik heb twee weken lang een pak minder klanten over de vloer gehad omdat ook bij hun de schrik er goed in zat", aldus Timmy. De daders konden ook hier geen buit maken, maar het heeft toch een indruk nagelaten. “Het waren nog zeer jonge daders, die waarschijnlijk goed georganiseerd zijn en met heel veel zijn”, klinkt het. “Ik ga niet zeggen dat het hier super onveilig is, dat zou overdreven zijn, maar ze houden zich telkens enkele maanden stil en slaan dan opnieuw toe.”

Timmy zelf verwittigde nadien meteen de stad en ook de politie werd op de hoogte gebracht. Hij drong aan op meer controle, en die is er sindsdien ook. “De politie patrouilleert hier nu regelmatig en dat kan ik alleen maar toejuichen. Zij kunnen uiteraard ook niet alles meteen oplossen, en doen hun uiterste best en dat mag gezegd worden. Ze waren hier ook zeer snel op het moment van de feiten. Ik hoop dat de daders snel opgepakt kunnen worden", klinkt het.

In de Gentsestraat verderop werden ook al vaak overvallen gepleegd onder meer op de carrefour en een kapperszaak. Of het telkens om dezelfde jongeren of bende gaat is niet duidelijk, volgens de politie is er op dit moment geen verband tussen de overvallen.