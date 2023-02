Uitbater ‘Heiligen Gheest’ kwaad nadat dader die hem neerstak na zes maand cel op vliegtuig naar Portugal werd gezet: “Niemand gelooft zo nog in justitie”

Denderhoutem/Haaltert Nieuwe kinderop­vang '’t Atomientje' gaat van start, in 2024 volgt vierde groepsop­vang: “In totaal 32 extra plaatsen, want vraag is nog steeds hoger dan aanbod”

In de Molenstraat in Denderhoutem is de nieuwe kinderopvang ‘‘t Atomientje’ van start gegaan. Daar kunnen zestien kinderen worden opgevangen. Deze zomer starten ook de verbouwingswerken aan Huize Kobegem in Heldergem, die eveneens wordt omgevormd tot een nieuwe groepsopvang voor minstens zestien kinderen. Zo creëert het gemeentebestuur in totaal 32 extra plaatsen, want ook in Haaltert is er nog steeds een tekort aan kinderopvang.

