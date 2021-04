Twintig buitenlandse studenten besmet met Indiase variant, Marc Van Ranst reageert: “Deze variant wil je liever buitenhouden”

AalstTwintig buitenlandse studenten die in Aalst en Leuven een opleiding Verpleegkunde zouden volgen, blijken sinds hun aankomst in ons land besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten afkomstig uit India zitten nu in quarantaine. Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn ze door een superverspreider besmet geraakt op de bus tussen de luchthaven van Parijs en België. Ook elders zijn ondertussen vier gevallen van de Indiase variant opgedoken, in drie gemeenten. “Deze variant en de Braziliaanse variant, die wil je liever buitenhouden”, zegt de viroloog aan VTM NIEUWS.

“Hoewel men in de huidige precaire gezondheidscontext vragen kan stellen bij internationaal vliegverkeer, reisden in het kader van een opleiding tot zorgkundige studenten uit India enkele weken geleden naar ons land. In Aalst en in Leuven zouden zij een jaar opleiding Verpleegkunde volgen”, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Hoewel zij de pre-testing naar verluidt hebben doorlopen en ook de quarantainevoorschriften naleven blijken 11 studenten in een groep van 21 personen nu besmet met de Indiase variant van het coronavirus.” In Leuven gaat het om 9 van de 22 studenten.

“Vanzelfsprekend zijn wij bij het vernemen van dit nieuws meteen tot actie overgegaan”, aldus de burgemeester van Aalst. “Voor alle duidelijkheid: de studenten in kwestie, die zich overigens bijzonder welwillend en coöperatief opstellen, hebben zich nog niet gemengd onder de bevolking. Sinds hun aankomst en tot op heden zitten zij nog steeds in quarantaine.”

(lees verder onder de video)

Politie controleert

De studenten moeten in quarantaine blijven en dat wordt ook gecontroleerd door de politie van Aalst. “Uiteraard blijft deze quarantaine nu strikt gehandhaafd. Onder geen beding mogen betrokkenen hun woning verlaten. Die quarantaine zal ook actief worden gecontroleerd en opgevolgd door politie Aalst, in het belang van ons aller volksgezondheid. Het spreekt voor zich dat de Aalsterse veiligheidscel deze situatie zeer stringent blijft opvolgen en niet zal aarzelen om waar nodig bijkomende maatregelen te nemen. Op dit moment is de situatie onder controle: de besmette personen zijn geisoleerd in quarantaine, en dat blijft ook zo. We nemen immers nul risico”, zegt D’Haese.

Quote Op de bus is er een superver­sprei­der geweest die hen geïnfec­teerd heeft, want vijf dagen later, op 17 april worden de eerste studenten ziek. Marc Van Ranst

Burgemeester Ridouani bevestigt dat er in Leuven 9 van de 22 studenten positief hebben getest op de Indiase variant. “Net als in Aalst zitten de studenten bij ons in quarantaine. De lokale politie controleert en ons crisisteam volgt ook hier de situatie streng op. We staan ook in contact met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Al gevaccineerd

De studenten zijn op 12 april aangekomen op de luchthaven Charles De Gaulle in Parijs en dan met de bus naar België gereisd “Op de bus is er een superverspreider geweest die hen geïnfecteerd heeft, want vijf dagen later, op 17 april worden de eerste studenten ziek”, weet viroloog Marc Van Ranst. “Die zijn getest, de sequencing is gebeurd en dan hebben we vastgesteld dat het om de Indische variant ging.” Bovendien waren verschillende besmette studenten al gevaccineerd.

Volledig scherm © Geert De Rycke

“We weten dat een aantal studenten al gevaccineerd was, voor een deel met hun eigen Indiase vaccin en voor een deel ook - waarschijnlijk - met AstraZeneca. Maar dat moet nog verder uitgeklaard worden”, bevestigt Van Ranst aan VTM NIEUWS. Volgens de viroloog is het mogelijk dat de vaccins tegen deze variant minder goed werken. “Zo weten we ook dat sommige vaccins minder goed werken tegen de Braziliaanse variant, of in ieder geval toch minder tegen infectie.”

Overigens zijn er nog vier andere gevallen van de Indiase variant bekend. Het platform voor genoomanalyse dat varianten van het coronavirus in ons land in kaart brengt, heeft vier gevallen geïdentificeerd in drie gemeenten: Schoten, Deurne en Sint-Joost-ten-Node. De patiënten die de Indiase variant opliepen, vertoonden milde symptomen en moesten niet gehospitaliseerd worden. Ze liepen hun besmetting niet op in het buitenland, maar op Belgische bodem.

Quote Deze variant en de Braziliaan­se variant, die wil je liever buitenhou­den. Marc Van Ranst

Het feit dat de variant nu ook bij ons voorkomt, daar maken de virologen zich zorgen over. “Deze variant en de Braziliaanse variant, die wil je liever buitenhouden”, aldus Van Ranst. Misschien moet een inreisverbod overwogen worden voor mensen uit India, zoals ook het VK heeft ingevoerd.

Twee keer negatief getest, toch symptomen

Ook de scholen hebben nu gereageerd. “Ruim een week geleden reisden 43 Indische studenten van India naar België om een graduaatsopleiding verpleegkunde te starten aan het Sint-Augustinusinstituut in Aalst en Stfran. in Leuven. Zowel bij vertrek in hun thuisland als onderweg werden ze getest op het coronavirus, beide testen waren voor alle studenten negatief. Bij aankomst in Leuven en Aalst gingen de studenten in preventieve quarantaine, zoals bepaald door de overheid”, zeggen Jan De Bruyn, directeur van het Sint-Augustinusinstituut Aalst, en Katrien Staessens, directeur Stfran. in Leuven.

“Ondanks de negatieve testen vertoonden enkele studenten een aantal dagen later toch lichte symptomen die op een mogelijke besmetting konden wijzen. Uit voorzorg werden alle studenten dan nogmaals getest, 11 van de 21 studenten in Aalst en 9 van de 22 studenten in Leuven bleken positief. Verdere analyse toonde aan dat het hier gaat om de nieuwe Indische variant”, aldus de directies.

“Meteen stelden beide scholen alles in het werk om een verdere uitbraak te vermijden. In overleg met de studenten en de experten beslisten ze om de strikte quarantaine voor alle 43 studenten te verlengen. De studenten kunnen daarbij rekenen op de nodige ondersteuning van de scholen. Daarnaast werden zowel hoog- als laagrisicocontacten in kaart gebracht. Vervolgens werden al deze contacten geïnformeerd over de besmetting en de nodige voorzorgsmaatregelen en zelf ook getest. Alle hoogrisicocontacten bevinden zich binnen de groep van Indische studenten, wat betekent dat er geen gekende linken naar de bredere studentengemeenschap of de bevolking van Aalst en Leuven zijn dankzij de quarantaineregels die de studenten nog steeds strikt naleven. Later deze week worden de studenten die tot hiertoe negatief hebben getest, ook opnieuw getest”, zeggen de directies.

Door snel en kordaat in te grijpen, hopen de scholen verdere verspreiding van de variant te voorkomen. “In overleg met de gezondheidsinspectie doen we er alles aan om verdere besmettingen te vermijden en om de studenten zo goed mogelijk op te vangen. We kunnen gelukkig ook rekenen op een zeer goede samenwerking met de studenten, die zelf zeer bezorgd en geschrokken zijn, maar hun volledige medewerking verlenen.”

Variant B.1.617

In India zijn er de laatste 24 uur 312.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, een wereldrecord. De voorbije week stierven gemiddeld 1.300 mensen per dag aan het coronavirus in India. Verscheidene ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi hebben alarm geslagen wegens een tekort aan zuurstof voor de behandeling van Covid-patiënten.

De nieuwe, zogenoemde ‘Indiase’ variant heeft er de hand in, vermoeden nogal wat Indiase medici. Want net als in sommige andere landen is er in India een iets afwijkende versie van het virus in opkomst, aan te duiden als B.1.617. Die heeft aan zijn uitsteeksels drie subtiele veranderingen die virologen al kennen van andere, snel oprukkende virusvarianten uit Californië, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Wetenschappers hebben ook recent een “dubbele mutatie” aangetroffen.

Quote Of die Indiase variant gevaarlij­ker is of meer ziekmakend, dat weten we nog niet Marc Van Ranst

Hoe bang moeten we zijn van die Indiase variant? “We kennen die Indiase variant natuurlijk nog niet zo heel lang. De kennis is beperkt. Maar wanneer je de situatie in India nu bekijkt met de exponentiële stijging, dan moet men maar aannemen dat deze variant meer besmettelijk is”, legt Van Ranst uit aan VTM NIEUWS. “Of die gevaarlijker is of meer ziekmakend, dat weten we nog niet. Daar hebben we hier nog geen deftige informatie over. “

De vraag is wel of de variant vervolgens kans maakt om ook bij ons voet aan de grond te krijgen. “In Europa komt hij terecht in een speelveld waar de Britse variant dominant is. Dat geeft een heel andere uitgangspositie”, zo stelt de Nederlandse viroloog Chantal Reusken. ‘Indiase’ mutaties zijn ook al eens gezien bij een virusstam in Zweden en de VS, waarna die toch weer uitdoofden.

Bekijk ook: