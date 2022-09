Tweede editie ‘De Tofste Trooperdroom’: “’Zonder honger naar bed’ organiseerde 95 koffiekletsen dankzij Trooper”

Trooper is een organisatie die verenigingen en goede doelen helpt om financiële middelen op te halen. Met deze wedstrijd kunnen verenigingen en goede doelen hun ultieme droom indienen en kans maken op een geldprijs om die te realiseren. De Tofste Trooperdroom is een initiatief van Trooper en KBC in samenwerking met 6 Belgische partners. Vereniging en goede doelen kunnen hun tofste droom insturen in zes categorieën: Cultuur, Jeugd, Goede doelen, Dieren, Scholen en Sport. In 2019 stemden 55.435 mensen op 591 dromen van hun vereniging of goede doel. Nu het verenigingsleven heropleeft na de coronacrisis, mikt Trooper op bijna het dubbele: 1.000 dromen en 100.000 stemmen.

Jos Donvil, de nieuwe CEO van Trooper, gelooft dat er in het post-coronatijdperk een duidelijke nood is aan verbondenheid. “We hebben vandaag meer dan ooit nood aan verenigingen om mensen opnieuw samen te brengen en fijne momenten te laten beleven. Tijdens de coronacrisis lag het verenigingsleven lange tijd stil, wat ook een financiële impact had voor de verenigingen. Daarom lanceren we opnieuw ‘De Tofste Trooperdroom’ na een eerste succesvolle editie in 2019. We willen de sociale kracht van verenigingen stimuleren door hen te motiveren om een gemeenschappelijke droom te kiezen. En tegelijkertijd geven we hen zo een financieel duwtje in de rug”, zegt hij.

Zonder Honger naar Bed

Dat dit initiatief verenigingen een duwtje in de rug geeft, beaamt Vera Van Bemten uit Aalst. Zij is de oprichtster van de vzw ‘Zonder Honger naar Bed Aalst’, winnaar van de Jury-prijs in 2019. “Met onze hulpgroep zorgen we ervoor dat voedseloverschotten terechtkomen bij mensen die het financieel moeilijk hebben en in isolement terecht dreigen terecht te komen. We koesterden al lang de droom om hen uit te nodigen op een wekelijkse, lekker ouderwetse koffieklets met taart in een warme omgeving. Dankzij de Trooperdroomactie wonnen we 2.000 euro, waarmee we gedurende 95 weken 95 koffiekletsen konden organiseren”, zegt Vera.

Tot en met 15 oktober kan elke vereniging of goed doel haar Trooperdroom insturen via de website www.trooperdroom.be.

