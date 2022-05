Twee zestigers aangereden door bestelwagen van Post NL: straat afgesloten voor verkeer

voetbal tweede nationale Aalst-voorzitter Patrick Le Juste: “Alleen met nieuw stadion is club rendabel”

Eindrondes verlopen voor Eendracht Aalst doorgaans sensationeel. Wie herinnert zich de memorabele nacompetities in een ver verleden in tweede klasse niet? En vijf jaar geleden stuntten de Ajuinen in de tweede amateurafdeling met winst in de finale op Club Luik onder de huidige voorzitter Patrick Le Juste. Er volgde evenwel twee jaar later een degradatie en nu timmert de Dilbekenaar aan de weg terug, die allerminst over rozen loopt.

