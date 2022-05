Twee zestigers aangereden door bestelwagen van Post NL: slachtoffers overleden

Baardegem Woonzorg­cen­trum De Faluintjes opent beweegruim­te: “Veel bewegen kan een groot verschil maken”

Bewegen is goed voor iedereen, maar vooral bij bewoners van een woonzorgcentrum kan veel bewegen een groot verschil maken. Daarom investeerden stad en OCMW in een totaal nieuw concept voor de beweegruimte in WZC De Faluintjes in Baardegem.

12 mei