Twee primeurs in behandeling van hartklepaandoeningen bij A.S.Z. hartcentrum

Aalst Aalsterse secundaire scholen organise­ren in 2023 inschrij­vin­gen online: “Bij te weinig plaatsen bepaalt het toeval”

In 2021 moesten ouders hun kind inschrijven in een secundaire school in Aalst via een online aanmeldingssysteem, maar dat ontaardde in complete chaos en heel veel ontevredenheid. Na een nieuw decreet van minister Ben Weyts (N-VA) hebben alle secundaire scholen van Aalst beslist om in 2023 de inschrijvingen opnieuw online te organiseren.Broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven, behoren tot een voorrangsgroep, maar taalachterstand of opleidingsniveau van de moeder spelen geen rol meer.

28 december