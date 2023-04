Twee keer prijs voor Keizer Kamiel-bier in internationale bierwedstrijd: “Goud voor ons blond en quadrupel bier”

Voetbal tweede nationale A Aalst-coach Carl De Geyseleer nadat zijn ploeg in slotfase onderuit ging op leider SC Lokeren-Tem­se: “Tegen de eindronde zullen we klaar zijn”

Eendracht Aalst leek goed op weg om leider SC Lokeren-Temse voor eigen publiek in bedwang te houden, tot Vermeiren twee minuten voor tijd doelman Espeso Nunez verraste met een afstandsschot. “Dit is zeer zuur, want we verdienden een gelijkspel” zei coach Carl De Geyseleer.