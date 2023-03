Twee keer overwon ze borstkanker, nu loopt Marleen (54) marathons over de hele wereld: “Het is allemaal begonnen met een weddenschap”

Inbrekers slaan opnieuw toe in zelfde regio, politie houdt korte klopjacht

In Aalst hebben inbrekers zondagavond opnieuw toegeslagen in de regio rond de Affligemdreef. De regio kreeg de laatste maanden al meermaals te maken met inbraken. De politiehelikopter vloog ook even over het gebied en iedere auto werd tegengehouden voor een controle.