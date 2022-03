Twee jaar rijverbod voor beklaagde die medische proeven nog moest afleggen maar op weg is naar praktisch rijexamen

De man trok met de beste bedoelingen naar het examencentrum die dag, maar de rit komt hem vandaag duur te staan want bracht hem opnieuw voor de rechtbank. Na een ongeval waar hij niets aan kon doen werd hij gecontroleerd en kwam aan het licht dat hij nog helemaal niet mocht rijden. “De rijschool had mij echter gezegd dat het geen probleem was om zelf te rijden voor mijn praktisch rijexamen", aldus de man. In principe is dit ook geen probleem, maar omdat hij medische en psychologische proeven nog moest afleggen was het nog niet toegelaten. De man werd in het verleden al meermaals veroordeeld en ook voor rijden onder invloed van alcohol. Vandaag bleek dit probleem nog steeds niet volledig van de baan want na een test bij de dokter was het resultaat nog altijd niet goed.