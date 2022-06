Twee jaar alcoholslot voor dronken bestuurster die frontale aanrijding veroorzaakt nadat ze sporttas wil nemen

Aalst Oorverdo­vend geluid bij Tereos Aalst te horen tot in omliggende scholen: “Alsof er een straalja­ger passeerde”

Rond de middag was er een luide knal te horen bij Tereos in Aalst. Het geluid was te horen tot in de verschillende scholen in de omgeving. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig niet duidelijk.

14:01