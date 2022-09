Twee dagen Anna Pops-festival op Burgemeestersplein: “Een modeshow, maar ook een poffertjeskraam, een vondstenmarkt en een live band”

Tien jaar geleden startte Tina Daem (40) met Anna Pops. Eerst verkocht ze alleen kinderschoenen. “Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik schoenen zocht voor mijn dochter en wat op mijn honger bleef zitten in Aalst. Uiteindelijk waren we in Gent beland en stelden we vast dat er daar wat meer keuze was dan het klassieke schoentje. Dus waarom niet zoiets opstarten in Aalst? Een winkel voor originele, kwalitatieve schoenen, het bleek toch wel iets waar er nood en vraag naar was in Aalst. Geleidelijk aan is dat zo gegroeid. Heel klein begonnen, en ondertussen zitten we al in drie huizen”, zegt ze. In 2017 kwam er kledij bij en sindsdien kan je je volledige outfit kiezen bij Anna Pops.