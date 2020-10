Twee brandweermannen raken gewond bij zware uitslaande brand, ook bewoner loopt verwondingen op

Aalst Carnavalsi­co­nen Sandy en George stoppen met atelier: “Ergens in 2021 zal je een stukje Aalst terug kunnen vinden aan de Côte d’Azur”

16 oktober Het ziet er naar uit dat twee carnavalsiconen binnen afzienbare tijd de stad zullen verlaten. Sandy Lievens en Patrick George van Atelier Sandy van Atelier Sandy hebben beslist om ‘ergens in 2021' te verhuizen naar Zuid-Frankrijk. In augustus trokken ze al eens aan de alarmbel: geen carnaval dat heeft desastreuze gevolgen voor de kostuummakers. “Veel keuze is er niet: een nieuwe uitdaging aangaan of failliet gaan”, zeggen ze. Het duo wil midden 2021 verhuizen, tot dan werken ze verder in Aalst.