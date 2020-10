Twee brandweermannen en bewoner raken gewond bij zware uitslaande brand

Burgemees­ter Christoph D’Haese (N-VA): “Evenemen­ten­hal, woontoren én retail, dat is onuitvoer­baar”

30 september De realisatie van de evenementenhal, woontoren en retailcomplex op de Tragel in Aalst, dreigt weg te zinken in een moeras van problemen. Obstakel nummer één is de mobiliteit: je kan volgens Agentschap Wegen en Verkeer nooit een deftige mobiliteitsafwikkeling krijgen als je op dezelfde locatie én een woontoren én een evenementenhal én retail ontwikkelt. “Dat is onuitvoerbaar”, gaf burgemeester D’Haese (N-VA) op de gemeenteraad toe. De onderhandelingen met ontwikkelaar Tragel 8 over wat er dan moet sneuvelen zitten muurvast.