Twee beklaagden ontkennen dat ze onder invloed reden met voertuig: “Wist dat ik niet mocht rijden"

Finse studente Henna (23) woont twaalf weken in WZC Mijlbeke: “Ze hebben mij hier al paar woordjes Oilsjters geleerd.”

De gemiddelde leeftijd in woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst is drastisch gedaald, nu de Finse studente Henna Mettala (23) er haar intrek heeft genomen. 12 weken mag de studente daar uitzonderlijk op kot terwijl ze op stage gaat in het OLV-ziekenhuis. Vandaag kreeg ze een snelcursus ‘Oilsjters’ van de bewoners.